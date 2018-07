Vicente del Bosque rejeita críticas sobre estilo da Espanha

DONETSK - O técnico Vicente del Bosque defendeu nesta terça-feira o estilo de jogo adotado pela seleção espanhola na Eurocopa e minimizou as críticas de que o futebol com base na posse de bola é chato. "Nós estamos passando por um bom tempo, e se toda a vida nos cansamos de buscar um estilo, agora nós não gostamos, e é o que nos deu todo o sucesso", disse o técnico da Espanha nesta terça-feira. "Sempre estamos insatisfeitos com tudo".

O treinador disse desejar que o futebol espanhol siga fazendo progressos para que continue na "elite do futebol mundial". Del Bosque também pediu para que sua equipe faça o máximo de esforço na partida de quarta-feira contra Portugal, válida pelas semifinais da Eurocopa, e o encare como "o maior jogo da vida".

"É uma semifinal e queremos alcançar o máximo diante de uma grande seleção", disse. "É uma equipe equilibrada, tem jogadores de qualidade na frente e se defendem bem. É uma equipe, não para ser elegante, muito boa, no nível da nossa. Cada pequeno detalhe decidirá o jogo".