Victor admite Atlético-MG desinteressado e faz alerta antes de decisões

"O Boa teve mais interesse no jogo que a gente. Eles entraram para jogar a vida e nós apenas um jogo. Eles mereceram pela seriedade. Se entrar assim, não chega em lugar nenhum. Temos que melhorar nosso nível de concentração e competitividade. Estamos entrando em uma fase decisiva e, a partir de hoje, não podemos cometer os mesmos erros, principalmente no que diz respeito à concentração", comentou.

A derrota no último domingo levou o Atlético a encerrar a fase de classificação do Campeonato Mineiro apenas em terceiro lugar, com 22 pontos, o que o fará encarar o rival Cruzeiro, o segundo colocado, nas semifinais, com o jogo de ida sendo disputado no próximo fim de semana.

Antes disso, porém, o Atlético terá confronto decisivo pela Copa Libertadores. Último colocado do Grupo 1 com três pontos, o time vai encarar o colombiano Independiente Santa Fé, no Independência, na próxima quinta-feira, pela quarta rodada da chave.