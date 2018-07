Victor Andrade desiste de viagem e é punido no Santos O jovem atacante Victor Andrade, que faz 18 anos na próxima segunda-feira, não apareceu na última quinta para embarcar para uma excursão pela Ásia junto com um time que o Santos formou com jogadores da base e outros que não estão sendo utilizados com frequência pelo técnico Claudinei Oliveira. Assim, ele vai ser multado e afastado do elenco.