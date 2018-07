Victor Andrade e Neilton deixam rótulo de 'novo Neymar' e miram Olimpíada

As frases "Temos o novo Zico", "Surge um novo Ronaldinho" e "França encontra o novo Zidane" já foram repetidas diversas vezes sempre que aparece um grande jogador da posição. Foi nesse cenário de superexposição e badalação que Neilton e Victor Andrade ganharam espaço na base do Santos. Desde cedo, a dupla teve a ingrata missão de ser o 'novo Neymar' que, na época, ainda estava no clube e nem sequer tinha completado 20 anos.

Içados ao time principal sob enorme expectativa, os atacantes eram o centro das atenções, não pelo que já tinham feito, mas pelo que o 'velho Neymar' apresentava. "De certa forma nos prejudicou, pois a cobrança era muito grande. Mas serviu também de aprendizado e hoje, com humildade, já consigo mostrar que sou o Neilton e não o novo Neymar", conta o atacante, que defende o Botafogo desde o meio de 2015.

Jogando pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, Victor Andrade topmou outro caminho, para fora do País. Ele confirma que as comparações atrapalharam no começo. "Por eu ser muito jovem, talvez a proximidade com ele me fez pensar que já tinha chegado no futebol a um patamar que ainda não tinha atingido. Considero uma honra em algum momento ser comparado com um jogador do nível do Neymar, apesar de nunca ter me enxergado desta forma. O maior ganho disso tudo é que nos tornamos amigos e mantemos contato constante até hoje".

"Todo dia eu bato nele para que tenha humildade, falo essa palavra para ele. Mas ainda vai demorar muito para ele ser um jogador. Ele faz coisas boas, mas faz coisas de jogador iniciante também". A frase dura é de Muricy Ramalho, quando era técnico do Santos, ao comentar sobre Victor Andrade após um clássico com o Corinthians em 2012. Quase dois anos após deixar a Vila rumo à Europa, o jogador reconhece a importância de seu antigo treinador. "Foi ele que me subiu ao profissional. Entendo a preocupação dele, mas creio também que, em alguns momentos, acabou me prejudicando um pouco com algumas declarações. Mas não guardo mágoa. Prefiro lembrar que tive a oportunidade de trabalhar com o grande profissional que o Muricy é."

Sabendo que as comparações serão inevitáveis com todos os jovens que surgirem no Santos, Neilton deixa um conselho às próximas gerações. "Não se deixem levar com essas comparações, procurem trabalhar bastante para mostrar a todos suas qualidades e, aos poucos, conquistarem seus espaços por merecimento próprio."