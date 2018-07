Victor Andrade é relacionado e viaja com o Santos

SANTOS - A presença do atacante Victor Andrade é a principal novidade da lista de relacionados do Santos para o jogo deste domingo com o Atlético Mineiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem foi um dos 20 jogadores convocados pelo técnico Oswaldo de Oliveira e deverá ficar no banco de reservas na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Victor Andrade, de 18 anos, tem contrato apenas até setembro com o Santos e vinha sendo pouco aproveitado, tanto que só disputou duas partidas nesta temporada, ambas nas rodadas iniciais do Campeonato Paulista. Agora, porém, foi relacionado e "roubou" o espaço do atacante Diego Cardoso, que foi deixado de fora da relação de convocados.

Além de Victor Andrade, a lista de relacionados do Santos tem outras novidades. Poupados na partida contra o Princesa de Solimões, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, o meia Cícero, o volante Alan Santos e o zagueiro David Braz estão de volta ao time para encarar o Atlético-MG.

Em compensação, Oswaldo não pode contar com o lateral-direito Cicinho, expulso contra o Figueirense, os zagueiros Paulo Ricardo e Jubal e o volante Alison, convocados para defender a seleção brasileira Sub-21. O lateral-esquerdo Emerson Palmieri e os atacantes Rildo e Leandro Damião seguem em recuperação de lesões e também vão desfalcar o Santos na Arena Pantanal.

Confira a lista de relacionados do Santos para o jogo com o Atlético-MG:

Goleiros: Aranha e Vladimir.

Laterais: Bruno Peres, Mena e Zé Carlos.

Zagueiros: David Braz, Neto e Bruno Uvini.

Meio-campistas: Arouca, Cícero, Leandrinho, Serginho, Alan Santos, Lucas Otávio e Lucas Lima.

Atacantes: Gabriel, Geuvânio, Thiago Ribeiro, Stéfano Yuri e Victor Andrade.