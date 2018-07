Victor Andrade irrita Muricy ao visitar o Barcelona O técnico do Santos, Muricy Ramalho, criticou a visita que o atacante Victor Andrade fez nesta semana ao CT do Barcelona, enquanto curtia suas férias na Espanha. O treinador promete ter uma conversa com o atacante de 17 anos para fazer com que a revelação não se deslumbre, em mais um capítulo de irritação do comandante com o atleta, que vem cobrando mais humildade por parte do garoto.