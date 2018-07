Victor Andrade marca dois e Santos avança para as oitavas da Copinha

LIMEIRA - Considerado uma promessa para ser o próximo craque da linhagem de Robinho e Neymar, Victor Andrade marcou duas vezes neste domingo e ajudou o Santos a se classificar às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma vitória por 4 a 0 sobre o Guarani, no Estádio Limeirão, em Limeira. Pedro Castro marcou o terceiro gol santista e Diego fechou a contagem.

Na próxima fase, o Santos terá como adversário outro paulista: o Desportivo Brasil, time de Porto Feliz, ligado à Traffic. Rondonópolis-MT e Coritiba também venceram seus jogos e se classificaram para os oitavas de final. Botafogo e Vitória jogam logo mais em São José dos Campos e fecham esta segunda fase da Copa São Paulo.

Em Limeira, o Guarani quase saiu na frente com um chute de Eduardo, que acertou a trave após driblar três santistas, mas logo em seguida, aos 45 minutos, Victor Andrade marcou. A grande esperança da base santista tocou por cima do goleiro Diego e abriu o placar.

Logo no início do segundo tempo, a zaga bugrina bateu cabeça e a bola sobrou mais uma vez limpa para Victor Andrade fazer o segundo. Aos 22, Pedro Castro fez o terceiro após cruzamento de Caíque. No fim, Diego marcou de cabeça e fez 4 a 0.

Apesar dos dois gols de Victor Andrade, o grande destaque da rodada foi Valdivia. O jogador do Rondonópolis, que leva este nome pela semelhança física com o chileno do Palmeiras, balançou as redes do Figueirense quatro vezes e assumiu a artilharia com oito gols.

O jogo em Guarulhos foi o mais emocionante da Copa São Paulo até aqui. O Figueirense fez 1 a 0, o Rondonópolis virou e os catarinenses conseguiram o empate em três oportunidades. No fim, Valdivia marcou mais duas vezes e decretou a vitória. Robert, que fez três gols pelo Figueirense, acabou deixando o jogo como coadjuvante.

Na próxima fase, o Rondonópolis vai pegar o vencedor de Botafogo e Vitória. Depois, quem passar enfrenta Internacional e Coritiba. Os paranaenses chegaram à oitavas de final ao vencerem o Mirassol por 4 a 2 em Louveira. Alex marcou duas vezes neste domingo e chegou a sete gols no torneio.

Em Porto Feliz, o Desportivo Brasil precisou dos pênaltis para bater o São Caetano, que saiu na frente com Nicolas. Chico e José viraram para os donos da casa, que seguraram a vitória até os 44 do segundo tempo, quando Allan empatou. Nos pênaltis, o Desportivo venceu por 3 a 2.