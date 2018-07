Victor aponta volta da confiança ao Grêmio após vaga

Não foi fácil, mas o Grêmio conseguiu passar pelo Ypiranga, no último domingo, e chegar às semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O empate por 1 a 1 no tempo normal, seguido pela vitória nos pênaltis por 4 a 2, teve como grande destaque o goleiro Victor, que defendeu uma cobrança e garantiu a vaga.

"Foi a volta da confiança da nossa equipe, que sofreu muitas criticas depois do jogo da Libertadores (derrota por 3 a 0 para o Oriente Petrolero, na última quinta-feira). Mas a gente sabia da necessidade da classificação, da importância do jogo. Não foi da forma que esperávamos no tempo normal, mas conseguimos atingir o objetivo, o que dá tranquilidade para trabalharmos durante a semana", declarou.

O bom desempenho do goleiro faz com que ele siga pensando em seleção, já que tem sido nome constante nas convocações do técnico Mano Menezes. "É a regularidade de um atleta no clube que faz com que ele chegue na seleção e eu procuro sempre manter essa regularidade. Sempre trabalhando no dia-a-dia para ser observado de forma que faça valer uma futura convocação", afirmou.

Nas semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho, o Grêmio enfrenta agora o Cruzeiro, que passou pelo São Luiz. Na outra semifinal, Internacional e Juventude brigam por uma vaga na decisão.