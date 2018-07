Victor Bolt espera aval de Eurico Miranda para trocar Portuguesa por Vila Nova

Bolt tem contrato com o Vasco até o fim de 2016 e está encaminhando uma renovação que estenda seu vínculo até 2017. Assim, a ideia seria emprestá-lo mais uma vez, desta vez para o time goiano. Tanto o clube quanto o jogador confirmaram as conversas e a decisão final está nas mãos do presidente do time cruzmaltino, Eurico Miranda.

O volante foi um dos principais jogadores da Portuguesa na temporada e já faz algum tempo que está sendo especulado no Vila Nova. No duelo das quartas de final da terceira divisão nacional, quando os dois times se enfrentaram por uma vaga na Série B, Bolt recebeu o terceiro amarelo no primeiro jogo e ficou de fora da decisão no Canindé.