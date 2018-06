Victor cobra recuperação do Atlético-MG, mas prevê 'jogo difícil' com URT

Com apenas uma vitória nas primeiras quatro rodadas do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG entrará pressionado para encarar a URT neste domingo, em Patos de Minas. O time alvinegro precisa do triunfo fora de casa, mas os jogadores sabem que não vão encontrar facilidade pela frente.

"A gente espera um confronto difícil diante de uma equipe que tem feito boas campanhas nos últimos campeonatos regionais. É sempre difícil jogar contra eles, ainda mais na casa deles, então, temos que estar preparados para um jogo difícil e bem disputado, mas não podemos abrir mão de jogar pela vitória porque temos que voltar a ganhar para melhorar nossa colocação na tabela. Então, é um jogo que passou a ter uma importância grande para nós", declarou o goleiro Victor nesta sexta-feira.

O Atlético-MG foi um dos clubes brasileiros que mais se reformularam para esta temporada. Saíram nomes importantes, como Marcos Rocha, Robinho e Fred, e chegaram outros que ainda estão tentando se firmar na equipe, casos de Arouca, Róger Guedes e Ricardo Oliveira. Por isso, Victor considerou natural essa oscilação.

"Ainda temos muito para evoluir, mas isso não acontece em dois jogos ou com um mês de trabalho. Temos que procurar trabalhar durante os treinamentos para observar, nos jogos, onde evoluímos e onde precisamos evoluir. Estamos trabalhando, sabendo que o último jogo foi abaixo daquilo que a gente esperava. Tivemos algumas dificuldades que estamos procurando resolver durante os trabalhos da semana, mas tenho enxergado de forma otimista e positiva a formação do elenco. Então, espero que, no próximo jogo, a gente já possa mostrar uma evolução", projetou Victor.

O goleiro também fez questão de ressaltar esta evolução atleticana. "Evidentemente que os resultados, principalmente dos dois últimos jogos, ficaram muito fora daquilo que havíamos planejado, mas não podemos ficar reféns apenas de resultados. Temos que fazer uma análise do trabalho, que vem mostrando uma evolução, mas essa evolução tem que ser confirmada em termos de resultado."