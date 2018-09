Victor comemora vitória em jogo equilibrado: 'Time soube sofrer'

Decisivo mais uma vez com grandes defesas, Victor comemorou a vitória do Atlético Mineiro por 3 a 1 sobre o Atlético Paranaense, na noite desta segunda-feira, no fechamento da 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro afirmou que o duelo foi muito equilibrado e exaltou os três pontos conquistados pela equipe mineira.

"A colocação não é condizente do que estamos mostrando. Podíamos estar em situação melhor. Perdemos pontos importantes em jogos que tínhamos o controle, mas conseguimos corrigir esses detalhes. Apesar do gol sofrido, melhoramos nossa jogada área e conseguimos uma grande vitória que nos deixa vivos na briga", afirmou o goleiro.

Victor ainda ressaltou que o resultado poderia ter sido mais apertado por tudo que o Atlético-PR fez durante os 90 minutos, no Independência. "O time soube sofrer e contou com a sorte em alguns momentos. O placar de 3 a 1 não condiz com o que foi a partida. Jogo foi muito equilibrado, mas fomos mais eficiência quando as oportunidades apareceram", concluiu.

Embalando novamente no torneio, o Atlético-MG já é o quinto colocado, com 41 pontos, a oito do líder Internacional. Na próxima rodada, fará clássico com o Cruzeiro no domingo, às 16 horas, no Mineirão.