Victor comemora volta do Atlético-MG ao Independência

BELO HORIZONTE - Depois de mais de 50 dias, o Atlético Mineiro vai reencontrar a sua torcida neste domingo, quando vai entrar em campo pela segunda rodada do Estadual, às 17h, contra o Nacional-MG. O único confronto no Independência, palco do jogo deste fim de semana, foi no dia 8 de dezembro, pela última rodada do Brasileirão. Depois a equipe viajou para o Mundial de Clubes no Marrocos e estreou no Campeonato Mineiro em Sete Lagoas, contra o Minas Boca.

"É sempre bom voltar à sua casa, reencontrar o torcedor aqui em Belo Horizonte É um encontro especial e espero que a gente possa fazer valer, mais uma vez, a força da nossa torcida", comentou Victor, capitão atleticano, nesta sexta-feira.

O goleiro admite que a equipe não apresentou um bom rendimento no empate sem gols que marcou o primeiro jogo da temporada, mas lembrou que a melhor condição física virá com o tempo e isso refletirá em resultados dentro de campo.

"É claro que esses oito, nove dias de preparação que a gente teve foram puxados, treinamos muito, dois períodos na maioria dos dias, isso te dá um lastro, mas não te deixa ainda na condição ideal. Acredito que, aos poucos, irei evoluir, assim como toda a equipe", destacou ele.