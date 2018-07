Victor chama torcida do Atlético para duelo 'pegado' com São Paulo

Animado com a renovação do seu contrato, o goleiro Victor convocou a torcida atleticana para o importante duelo contra o São Paulo, quarta-feira, no Mineirão. O Atlético quer manter a liderança, enquanto o rival paulista pretende voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro, para seguir sonhando com o título.

"Gostaria de chamar o torcedor a comparecer ao Mineirão, para nos apoiar. Todas as vezes que a gente precisou do apoio do torcedor ele fez a sua parte", disse Victor, ciente das dificuldades que o Atlético vai enfrentar nesta quarta.

"Tenho certeza que vai ser um jogo bastante complicado, de bastante marcação e bem pegado, até porque o São Paulo tem os seus objetivos dentro da competição, é um time que briga pela parte de cima. Então, é mais um jogo decisivo, é com esse espírito que a gente tem que entrar em campo porque são três pontos que podem fazer a diferença lá na frente."

A partida contra o São Paulo será a primeira de Victor com contrato novo. No sábado, o presidente Daniel Nepomuceno anunciou a permanência do goleiro até 2019 - ele tinha vínculo até 2017. "Feliz demais com essa renovação, até mesmo porque ainda tinha mais dois anos de contrato pela frente. A diretoria reconheceu meu trabalho, aquilo que a gente vem fazendo, essa identificação com o clube."

Questionado sobre seu futuro após o novo contrato, Victor indicou que pretende se aposentar jogando pelo Atlético. "Espero cumprir esse contrato e, lá na frente, se estiver merecendo, fazer mais um novo contrato, continuar no clube", comentou. "Acho que vou jogar só mais uns 12 anos e parar, tentar bater o recorde do Rogério [Ceni, do São Paulo]", disse Victor, em tom de brincadeira.