Cuesta quer 1ª vitória do Inter fora de casa: 'Vamos ao Rio para vencer'

O Internacional vai disputar o quarto jogo fora de Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, diante do lanterna Vasco. Até agora, os comandados do técnico Odair Hellmann somam duas derrotas (Chapecoense e Palmeiras) e um empate (contra o Santos). O grupo sabe que precisa vencer como visitante se quiser brigar pelo título nacional, que não é conquistado desde 1979.

"Fomos bem em muitos jogos fora de casa. Precisamos somar pontos no campeonato e agora vamos para o Rio para vencer. Sabemos da qualidade do grupo deles. Temos que estar concentrados, ligados. Temos que continuar fazendo o que estamos fazendo e manter o nível de atuação que é muito bom", afirmou o zagueiro Victor Cuesta, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Se o time ainda busca um triunfo longe de Porto Alegre, a culpa não é do setor defensivo, pois o último gol sofrido pela zaga ocorreu na quarta rodada, durante a vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 1. "Temos que manter essa postura no campo para dar confiança para o time. Não levar gol é importante para dar essa tranquilidade. É continuar nessa fase, junto à defesa, o meio, acho que os atacantes fazem trabalho defensivo muito bom. É manter isso para seguir assim", disse Cuesta.

O elenco do Internacional iniciou nesta terça-feira os trabalhos visando a partida contra o Vasco. Odair Hellmann pôde orientar os atletas que não iniciaram o duelo contra o Avaí - vitória por 2 a 0. Os titulares ficaram na academia e complementaram o trabalho com exercícios de corrida ao redor do campo. Os jogadores que treinaram com bola realizaram exercícios em campo reduzido e depois foram divididos em três times, que se enfrentaram em espaço curto, exigindo intensidade e finalizações.

O Internacional volta a treinar nesta quarta-feira pela manhã, novamente no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. A equipe gaúcha está na quinta colocação do Brasileirão, com 13 pontos.