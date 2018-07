Victor culpa 'desatenção' do Atlético-MG por derrota no Mineirão

O goleiro Victor culpou a "desatenção" do time do Atlético Mineiro pela derrota por 3 a 1 para o Grêmio, nesta quarta-feira, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Com o revés, o Atlético terá que vencer o time gaúcho por ao menos dois gols de diferença na partida da volta, na próxima quarta, em Porto Alegre.

"Tomamos dois gols bobos no segundo tempo, quando estávamos melhores no jogo", reclamou o goleiro, em entrevista ao Sportv, na saída do gramado. "Em jogos decisivos assim, não podemos ter esse tipo de desatenção. Mas o que eu posso falar é para não duvidarem do Atlético."

Victor se refere ao segundo e ao terceiro gol do Grêmio, no início e no final do segundo tempo. No lance do segundo, Pedro Rocha disparou no meio da defesa atleticana, sem enfrentar maior resistência, até chegar ao gol. E, no terceiro, um contra-ataque de Pedro Geromel culminou em gol de Everton, sozinho na área.

Este gol foi marcado aos 45 minutos do segundo tempo, quando o Atlético parecia perto do empate. Robinho, contudo, descartou qualquer desânimo. "A gente fica chateado pelo jogo, mas esperamos comemorar o título na casa deles. A gente busca o título. Entramos para ganhar, infelizmente não deu. Lá a gente tem condições de virar", projetou o atacante.