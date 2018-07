Victor dá susto e deixa treino do Atlético-MG mais cedo

Durante o trabalho técnico comandado por Cuca, Victor acabou se chocando fortemente com o atacante Paulo Henrique e precisou ser atendido pelos médicos. A boa notícia é que ele deixou o gramado caminhando normalmente e já iniciou tratamento no local. De acordo com o clube, o goleiro não preocupa para enfrentar o Arsenal.

A novidade do treino ficou por conta da presença do volante Leandro Donizete, que foi a campo após se recuperar das dores musculares que o tiraram da atividade da última quinta. Por outro lado, o meia Rosinei, com dores no púbis, e o atacante Araújo, com um problema na panturrilha esquerda, ficaram em trabalho de fisioterapia.