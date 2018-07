Victor desfalca Atlético-MG por até 6 semanas e Robinho deve voltar na quarta

"Ontem, no final do treino, o Victor sofreu uma entorse no joelho direito, que causou uma ruptura do menisco interno. O atleta deverá passar por um procedimento cirúrgico, provavelmente amanhã (quarta-feira). A gente não costuma falar em prazo, mas, como se trata de um procedimento cirúrgico, a gente trabalha com a expectativa de quatro a seis semanas", informou o médico.

Com a previsão do médico, Victor ficará fora dos últimos três jogos do Atlético-MG na fase de grupos da Libertadores, além de perder todos os compromissos restantes da primeira fase do Campeonato Mineiro. Nesse período, ele deverá ser substituído por Giovanni, que já disputou três partidas em 2016.

Mas se não contará com Victor em seus próximos compromissos, o Atlético tem esperanças de contar com Robinho nesta quarta-feira, diante do Colo Colo, no Independência, pela quarta rodada do Grupo 5 da Copa Libertadores. O atacante treinou normalmente nesta terça-feira e foi relacionado pelo técnico Diego Aguirre para o duelo.

Recuperado de uma infecção na coxa direita que o deixou fora do duelo anterior com o Colo Colo, na última quinta-feira, o atacante vai reforçar o time, mas deve ficar no banco de reservas, tendo a sua vaga ocupada pelo polivalente Patric.

Assim, o Atlético-MG, líder do grupo com sete pontos, deve encarar o Colo Colo com a seguinte formação: Giovanni; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Erazo e Douglas Santos; Júnior Urso, Rafael Carioca e Cazares; Luan, Lucas Pratto e Patric (Robinho).

EMPRÉSTIMO - O Atlético emprestou o atacante Henrique, de 22 anos, ao Bahia. O jogador defendeu o Paraná no ano passado, retornando para a temporada 2016. Ele só havia sido aproveitado duas vezes por Aguirre.

Confira a lista de relacionados do Atlético para o jogo com o Colo Colo:

Goleiros: Giovanni e Uilson

Laterais: Marcos Rocha, Douglas Santos, Patric e Carlos César

Zagueiros: Leonardo Silva, Erazo, Tiago e Edcarlos

Volantes: Rafael Carioca, Júnior Urso, Eduardo e Lucas Cândido

Meia: Cazares

Atacantes: Lucas Cândido, Luan, Robinho e Hyuri