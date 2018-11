Victor destaca bom momento do Atlético-MG antes de encarar o Inter

Durante coletiva de imprensa, nesta terça-feira, o goleiro Victor comentou sobre o momento positivo do Atlético-MG e previu um time ofensivo na partida contra o Internacional, nesta quarta, às 19h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador lembrou do fato de o time atleticano ter vencido os seus dois últimos jogos após um longo jejum amargado pela equipe no Brasileirão. E, mesmo atuando fora de casa, o ídolo atleticano acredita que os seus companheiros irão para cima do rival gaúcho.

"Mais um jogo difícil, a equipe vivendo outro momento, duas vitórias seguidas, a última (sobre o Bahia) com a cara do Atlético. Isso gera confiança para a equipe. Sabemos que vai ser um jogo difícil, disputado. Sempre muito difícil jogar contra o Internacional, mas é muito importante somar ponto aqui. Procurar fazer o que a gente faz. Jogar futebol. Estilo de jogo diferente, mais físico, mais pegado. Temos que nos adaptar às condições do jogo para colocar em prática o que a equipe sabe fazer. Jogar futebol, tocar a bola, jogar para frente", afirmou Victor.

No CT do Grêmio, Levir Culpi comandou um treino, que foi fechado à imprensa na tarde desta terça-feira. Dessa maneira, o mistério sobre a escalação do time permanece. O técnico contará com os desfalques de Fábio Santos e Elias. A dupla deve ser substituída por Patric e Matheus Galdezani.

Com isso, o time deve ir a campo com Victor; Emerson, Léo Silva, Maidana e Patric; Adilson, Galdezani, Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira.