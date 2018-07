Victor exalta a boa fase atleticana mesmo com série de desfalques

A lista quase interminável de desfalques não tem impedido que o Atlético-MG viva um de seus melhores momento na temporada. A equipe já acumula cinco jogos seguidos sem levar gols e no Campeonato Brasileiro subiu para a sétima posição com a vitória de 1 a 0 sobre o Botafogo, no domingo. O goleiro Victor exaltou esta sequência atleticana mesmo em meio a tantos problemas por lesão.

"A equipe vem se encaixando, tem entendido o posicionamento em campo, o pessoal tem se comprometido bastante e, mesmo com todas as dificuldades e desfalques, a equipe vem em evolução, os resultados são prova disso. São cinco jogos sem tomar gol, desses cinco jogos são quatro vitórias e isso mostra a evolução da equipe. Então, acho que a gente pode pensar em coisa boa daqui para frente porque os resultados e os jogos têm nos mostrado isso", declarou.

Esta marca de cinco partidas sem ser vazado foi especialmente celebrada por Victor. "É uma marca expressiva, difícil de acontecer tendo em vista a qualidade dos adversários e o equilíbrio que é o Campeonato Brasileiro. É uma marca a ser comemorada e espero aumentá-la, continuando com nosso bom trabalho defensivo. E, quando você não toma gols, é meio caminho andado. Então, espero que a gente possa manter esse equilíbrio e continuar em evolução no restante do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil."

Para o volante Leandro Donizete, este momento é fruto do trabalho e da qualidade dos jovens atletas que vêm entrando na equipe. Diante do Botafogo, por exemplo, o Atlético-MG teve 15 desfalques - entre jogadores lesionados, suspensos e servindo seleções -, mas isso não impediu que o time vencesse.

"A molecada está preparada, está entrando, dando conta do recado, e está bonito de ver. Todo mundo marcando, todo mundo jogando bem posicionado lá atrás e, por isso, esses cinco jogos sem tomar gols. Então, estou feliz demais. Fiquei fora no domingo, mas assisti ao jogo, a molecada jogou muito bem. Então, está no caminho certo. É manter essa pegada que vamos colher bons frutos no final" afirmou o jogador.