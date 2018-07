Victor Ferraz admite atuação ruim do Santos: 'Temos bastante coisa para acertar'

O empate por 0 a 0 com o Ituano, na noite desta terça-feira, fora de casa, expôs o momento ruim do Santos. O resultado marcou o terceiro tropeço consecutivo da equipe no Campeonato Paulista, sendo o segundo sem marcar sequer um gol. Diante desse cenário, o lateral-direito Victor Ferraz reconheceu após o confronto no Novelli Júnior que o time tem muito a melhorar.

"Temos bastante coisa para acertar. Fizemos um primeiro tempo bom, faltou acertar o último passe. No segundo tempo deixamos cair e aí eles tiveram chances", afirmou Victor Ferraz, em entrevista ao SporTV, reconhecendo a queda de rendimento do Santos no segundo tempo, quando o Ituano até teve chances de conquistar a vitória.

O lateral também apontou que o Santos precisa de trabalho para retomar o seu padrão de boas atuações, como ocorreu na sua estreia no Paulistão, quando foi seis vezes às redes diante do Linense. "Temos que treinar e conversar mais, na próxima partida vamos voltar a jogar o que a gente deseja", prometeu.

O novo tropeço deixou o Santos com sete pontos, em segundo lugar no Grupo D do Paulistão, mas sob risco de terminar a quinta rodada fora da zona de classificação às quartas de final. O time volta a jogar no próximo sábado, na Vila Belmiro, contra o Botafogo de Ribeirão Preto.