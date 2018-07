Victor Ferraz assina com Santos até dezembro de 2015 O negócio já estava fechado desde a semana passada, mas o Santos oficializou apenas nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Victor Ferraz. Ele assinou contrato com o clube até dezembro de 2015 e chega para repor a saída de Bruno Peres, vendido ao Torino, da Itália.