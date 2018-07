Victor Ferraz deixa treino antes do fim e vira dúvida no Santos

O lateral-direito Victor Ferraz se tornou dúvida no Santos para o duelo com o Flamengo, quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça, o defensor deixou o único treinamento da equipe antes do confronto reclamando de um desconforto muscular na coxa direita.

Victor Ferraz não conseguiu concluir a atividade, comandada por Serginho Chulapa, auxiliar da comissão técnica permanente e que comandará o time enquanto a diretoria não define o substituto de Jair Ventura, demitido na última segunda-feira. Com o problema muscular, Victor Ferraz será avaliado pelo departamento médico. E se for vetado, a lateral direita santista será ocupada por Daniel Guedes.

Durante o treinamento, Chulapa esboçou a formação titular, com um quarteto de atacantes, composto por Gabriel Barbosa, Eduardo Sasha, Bruno Henrique e Rodrygo, que está recuperado da lesão muscular que o impediu de enfrentar a Chapecoense no último fim de semana.

Além disso, Lucas Veríssimo treinou entre os titulares da zaga, na vaga de David Braz, que está suspenso, assim como o meio-campista Jean Mota, outro desfalque do Santos nestaquarta. Além disso, a dupla de volantes será formada por Alison e Diego Pituca.

"O Serginho montou o time assim, mas não sei se vai ser assim. A postura será a mesma, que é de vencer o jogo, claro, respeitando, porque eles são líderes", afirmou Gabriel, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Assim, o Santos deve entrar em campo para enfrentar o Flamengo com a seguinte formação: Vanderlei; Daniel Guedes (Victor Ferraz), Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Rodrygo; Gabigol, Eduardo Sasha e Bruno Henrique.