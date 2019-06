Victor Ferraz desabafa ao destacar sua preferência por jogar na Vila pelo Santos

Após a vitória do Santos sobre o Atlético-MG por 3 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, na Vila Belmiro, o capitão santista Victor Ferraz desabafou ao comentar a opção da diretoria do clube de mandar alguns jogos do time no Pacaembu. Foi jogando no tradicional estádio paulistano que a equipe foi derrotada justamente pelo Atlético, por 2 a 1, na última quinta-feira, e deu adeus à Copa do Brasil.

"Adoro jogar na Vila. A casa do Santos é a Vila. Gosto de jogar no Pacaembu, um profissional tem que jogar em qualquer lugar, mas nossa casa é aqui", afirmou o lateral, na saída para os vestiários à reportagem do canal SporTV, indicando uma insatisfação do elenco com a opção de jogar em São Paulo.

Foi na capital paulista, também, que o Santos amargou outras duas eliminações nesta temporada em confrontos no Pacaembu. Antes de cair diante dos atleticanos pela Copa do Brasil, a equipe foi eliminada pelo uruguaio River Plate na Copa Sul-Americana e pelo Corinthians nas semifinais do Paulistão no mesmo local.

Ao comentar o último revés sofrido em São Paulo, Victor Ferraz exibiu alívio com a vitória conquistada neste domingo. "A gente conseguiu se recuperar rapidamente. Somos profissionais e temos de nos acostumar às críticas e aos elogios. Merecemos todas as críticas, já que fomos eliminados dentro dos nossos domínios", comentou Victor Ferraz, referindo-se à derrota no Pacaembu, por 2 a 1, de virada, na quinta-feira, e em seguida enfatizando que "a casa do Santos é a Vila".

O lateral Jorge também enalteceu a importância do triunfo deste domingo para o Santos, que assumiu a segunda colocação do Brasileirão, com 17 pontos - está atrás apenas do Palmeiras, que tem 19.

"Essa vitória foi importante para a gente recuperar a confiança. Foi uma eliminação triste na Copa do Brasil, mas agora temos de focar no Nacional. Nenhum jogador gosta de ser eliminado, mas temos de tentar virar a página", projetou o atleta.

Após este confronto em casa, o Santos voltará a jogar na Vila Belmiro na quarta-feira, quando encara o Corinthians, às 21h30, pela nona rodada do Brasileirão. O clássico será o último compromisso da equipe antes da parada da competição motivada pela disputa da Copa América, que ocorrerá no Brasil a partir da próxima sexta.