Victor Ferraz diz que vitória do Santos embalará time para a Libertadores

O Santos finalmente pôde comemorar uma vitória com o técnico Cuca. Depois de vencer o Cruzeiro na última quarta-feira, mas ser eliminado nos pênaltis da Copa do Brasil, o time alvinegro teve uma atuação convincente e derrotou o Sport por 3 a 0, sábado, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito Victor Ferraz, autor de um dos gols, destacou que a partida dará moral para o elenco que agora se prepara para enfrentar o Independiente, quarta-feira, fora de casa, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

"Saíamos de campo de alma lavada. Alguns outros jogos a gente vinha jogando bem e os gols não estavam acontecendo. Agora os gols saíram, asseguramos a segunda vitória consecutiva o que é bom para a Libertadores. Vamos em busca do tetra. O elenco está homogêneo e agora vamos com tudo nessa reta final", afirmou.

O resultado também ajudou o Santos a deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time subiu para o 15º lugar, com 21 pontos, a dois de distância, do Vitória, que abre o grupo da degola.

"A Vila Belmiro é o melhor campo que existe para jogar. É um lugar de alegria. É muito difícil de a gente ser batido aqui dentro. Esperamos agora conseguir uma boa sequência de vitórias para ficar longe do rebaixamento", finalizou Victor Ferraz.