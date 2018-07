Victor Ferraz é liberado para acompanhar nascimento do filho e desfalca o Santos

O Santos comunicou nesta quinta-feira que o time terá mais dois desfalques para o duelo com o Atlético Goianiense, sábado, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Victor Ferraz e o goleiro Vladimir foram liberados pela comissão técnica do compromisso por questões pessoais.

Victor Ferraz foi dispensado da viagem para Goiânia para acompanhar o nascimento do seu filho, que está previsto para o próximo domingo. Com isso, a lateral direita do Santos deverá ser ocupada na partida do próximo sábado por Daniel Guedes. Será a segunda chance do jogador nesta temporada, pois ele foi titular em recente triunfo sobre o Atlético Paranaense.

A ausência fará o Santos atuar sem nenhum dos seus laterais titulares no Estádio Olímpico de Goiânia, afinal, Zeca segue fora do time, em recuperação de dores na panturrilha esquerda. Levir tem optado pela improvisação de Jaén Mota na lateral esquerda.

Porém, na última quarta-feira, na derrota para o Flamengo pela Copa do Brasil, o meio-campista teve muitas dificuldades na marcação ao colombiano Berrío e foi substituído por Caju, que disputou o seu primeiro jogo em 2017, após se recuperar de uma grave lesão.

"O Jean Mota está jogando no sacrifício. Ele é um meia e claro que tem dificuldade para jogar na lateral, mas também distribui bem o jogo. Os nossos laterais logo estão voltando e vamos ver o que acontece", comentou Levir, sem indicar se Caju poderá ganhar uma chance na sua posição.

Além de Victor Ferraz, a comissão também liberou Vladimir, após um parente falecer em um acidente de moto na Bahia. Com isso, o goleiro João Paulo foi convocado para compor o banco de reservas do Santos diante do Atlético-GO, ficando como opção para o titular Vanderlei.