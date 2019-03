Victor Ferraz elogia Corinthians, mas garante Santos forte: 'Estamos confiantes'

O lateral-direito santista Victor Ferraz vê a semifinal contra o Corinthians no Paulistão, marcada para este domingo, às 16 horas, na Arena Corinthians, com muitas diferenças em relação aos dois jogos contra o rival neste ano, que terminaram em empate - 1 a 1 em amistoso da pré-temporada e 0 a 0 no confronto da primeira fase do Estadual.

"Muita coisa muda desta partida para as anteriores. São jogos diferentes até pela pressão, por tudo que envolve e pela responsabilidade", disse o jogador, que crê tem capacidade para vencer o adversário fora de sua casa. "O mais importante é focar no nosso jogo, na nossa ideia, e conseguir colocar um ritmo forte para conquistar uma vantagem para o segundo jogo", emendou.

O lateral elogiou o rival, ressaltando a consistência que, segundo ele, o Corinthians readquiriu e é a principal característica da equipe treinada por Fábio Carille. O time alvinegro, após um período de oscilação, ajustou a defesa, se reequilibrou e não perde há 11 jogos.

"Temos que tomar muito cuidado com o Corinthians. Não só pelo time que tem, mas também pelo momento deles, que é muito bom. Estão há muito tempo sem perder. Voltou a ter uma consistência muito grande, que é a principal característica ali do esquema do Carille, desde a época que vinha do Tite. Mas temos uma ideia de jogo bem bacana. Espero que a gente consiga colocar em prática lá e surpreender. Estamos confiantes", afirmou.

Após eliminar o Red Bull Brasil nas quartas de final com uma vitória por 2 a 0, no Pacaembu, e um empate em 0 a 0, no Moisés Lucarelli, o Santos tem a segunda melhor campanha da competição e, por isso, faz o segundo jogo da semifinal, que será no dia 8 de abril (segunda-feira), como mandante. O duelo será no Pacaembu, onde o time do técnico Jorge Sampaoli tem mandado seus jogos neste ano.