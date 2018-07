Victor Ferraz elogia Daniel Guedes e admite atuar em outras posições no Santos

Lateral-direito de origem, Victor Ferraz mostrou versatilidade com a camisa do Santos neste Campeonato Brasileiro. Além de sua função, ele já atuou pela esquerda e, mais recentemente, como meia. Esta mudança de posições não incomoda o jogador, que já se colocou à disposição para atuar onde o técnico Elano achar melhor.

"Desde a base, eu jogava no meio de campo. Sempre foi uma característica minha. A lateral esquerda também não é novidade para mim. O mais importante é que temos feito o que tem sido treinado, o Elano já tinha trabalhado comigo dessa forma. A gente sabe o posicionamento direitinho para que não seja nenhum tipo de invenção nem novidade na partida", declarou nesta quinta-feira.

Além da necessidade em alguns momentos, outro motivo para as improvisações de Victor Ferras é o crescimento de Daniel Guedes, que vem mostrando serviço e concorre à vaga na lateral direita com o titular.

"Isso acaba abrindo passagem para o Guedes, que vem atuando muito bem. Isso fortalece o lado direito com dois laterais de ofício. Muitos clubes lá fora tem usado isso como estratégia. Mas o importante é sempre atuar, independentemente da posição", comentou Victor Ferraz.

Independente da posição, o jogador deverá ser titular do Santos na importante partida diante do Flamengo neste domingo, no Rio, pelo Brasileirão. Em caso de empate, o time paulista chegará a 60 pontos e garantirá vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, principal meta do elenco no momento.

"Sabemos que podemos concretizar a nossa vaga já na fase de grupos, que é o grande objetivo da gente. Acabamos deixando escapar a Libertadores neste ano. Mas vamos, se deus quiser, fazer um grande jogo neste domingo e já começar a pensar na Libertadores do ano que vem", disse Victor Ferraz.