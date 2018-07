Victor Ferraz exalta elenco e promete Santos ofensivo em clássico

O Santos terá pelo menos cinco desfalques para enfrentar o São Paulo, domingo, na Vila Belmiro. O número de ausências já seria suficiente para gerar uma mudança na forma de atuar da equipe, situação agravada por se tratar de um clássico estadual. Mas nada disso preocupar o lateral Victor Ferraz, que fez questão de exaltar o elenco santista e prometeu um time igualmente ofensivo para o fim de semana.

"Vai ser um jogo muito difícil. O São Paulo é time grande, forte, não tem nem o que falar. Vamos jogar para frente, mesmo com os desfalques. Este é o momento de mostrarmos que temos um grande grupo. Esperamos que a Vila esteja lotada e o torcedor nos ajude", declarou.

O técnico Dorival Júnior não poderá contar diante do São Paulo com o meia Lucas Lima e o atacante Ricardo Oliveira, que estão com a seleção brasileira, além do volante Thiago Maia, o lateral Zeca e o atacante Gabriel, com a seleção olímpica. O próprio Victor Ferraz, no entanto, cumpriu suspensão na última rodada é uma das poucas boas notícias para o duelo.

"Infelizmente fiquei fora do último jogo, cumprindo uma suspensão automática. É muito ruim, você fica meio nervoso, querendo ajudar sem poder. Mas vou voltar em um clássico, descansado e motivado. Vamos entrar em campo para vencer e retomar a liderança geral", prometeu.