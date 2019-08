Victor Ferraz exalta peso de clássico e chance de bater 'concorrente'

Mais do que um clássico, o lateral-direito Victor Ferraz, capitão do Santos, considera o jogo deste sábado, às 17 horas, no Morumbi, diante do São Paulo, um duelo contra um dos times a serem batidos pelo clube alvinegro na briga pelo título brasileiro.

"Clássico é muito importante. Considero o São Paulo um adversário direto, pelo elenco, treinador e contratações. Sempre considerei um postulante ao título. Vitória lá (Morumbi) seria importante para nos distanciarmos mais um pouco", disse o defensor, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, referindo-se aos 11 pontos de vantagem (32 a 21) do time de Vila Belmiro na classificação, após 13 rodadas.

Outra atração da partida será o reencontro do técnico Cuca, agora no São Paulo, com o Santos. Será a primeira vez que o treinador vai enfrentar a sua ex-equipe, após a saída no fim do ano passado. "Gosto muito do Cuca e da sua comissão técnica. Isso é especial. É um jogo especial, mas não pelo fato de eles terem me procurado no início do ano. Fiquei altamente lisonjeado, mas estou focado em atacar eles o tempo todo e conseguir os três pontos", afirmou Victor Ferraz.

Com bom humor, o lateral também comentou a contratação de Daniel Alves pelo rival. "Que ele vai jogar bem é redundância, vai ser muito bom para o nosso futebol. E vai ser mais difícil ganhar prêmios individuais", brincou o lateral, que não considera o atual momento santista insuperável. "O Palmeiras não perdia há 40 jogos, mas perdeu para o Ceará e teve uma sequência difícil. O Santos tem jogado bem e tem vencido, mas não é imbatível. Cuca é um dos melhores técnicos, altamente estratégico, mexe com o psicológico. Jogo difícil, que merece toda nossa atenção", destacou.

Marinho passando na sua timeline pra comentar sobre o próximo duelo do Peixe: clássico contra o São Paulo. Vai pra cima deles! #AquiÉSantos pic.twitter.com/OilVoBRxtN — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 9, 2019

O Santos treinou para o clássico pela última vez nesta sexta-feira à tarde, quando a equipe realizou mais um trabalho fechado para a imprensa no CT Rei Pelé. O técnico Jorge Sampaoli não costuma divulgar a lista dos jogadores relacionados, mas é possível que Pará, Luan Peres e Lucas Venuto possam ficar no banco de reservas.

A provável escalação do time santista para este clássico teria Everson; Victor Ferraz (Alison ou Felipe Jonatan); Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca e Carlos Sánchez; Derlis González, Eduardo Sasha e Soteldo.