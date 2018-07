Victor Ferraz lamenta críticas da torcida: 'É ridículo'

O quarto lugar do Santos na classificação do Campeonato Brasileiro e a presença nas quartas de final da Copa do Brasil não têm sido suficientes para acalmar a torcida. O lateral-direito Victor Ferraz contou nesta segunda-feira que ficou chateado algumas vezes por críticas exageradas sobre a atuação do time lidas em manifestações nas redes sociais.

"Chega a ser ridículo. Brigamos por tudo que a gente pode. Poderíamos estar em melhor posição no Brasileiro, mas continuamos na briga. Acho que é hora do nosso torcedor nos abraçar. Talvez entre jogadores novos no time e eles precisam de moral para render", afirmou o jogador, que é titular do técnico Dorival Junior.

Após três vitórias seguidas, o Santos perdeu na última rodada para o Sport, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o time no G-4, embora os três líderes (Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG) tenham escapado na dianteira, assim como as vitórias de Fluminense e Atlético-PR colocaram pressão sobre a equipe da Vila Belmiro.

Victor Ferraz lembrou que o time foi campeão paulista e perdeu recentemente Gabriel e Geuvânio para o futebol do exterior. "O nosso torcedor tem motivos para acreditar na gente. Sendo bem sincero, há cobrança grande em rede social. Algumas vezes são injustas. Perdemos jogadores e conseguimos brigar pelos dois campeonatos. Nosso time merece crédito", disse.