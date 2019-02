Victor Ferraz lamenta goleada para o Ituano, mas garante: 'Não foi soberba'

O motivo do massacre que o Santos sofreu ao ser goleado por 5 a 1 pelo Ituano neste domingo, no Novelli Júnior, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, não foi a soberba. Segundo o lateral-direito Victor Ferraz, os jogadores não entraram com "salto alto", mas tiveram uma noite infeliz, em que nada deu certo.

"Foi um jogo em que não deu nada certo para a gente", lamentou o lateral, em entrevista ao Premiere. "De antemão, quero deixar bem claro para o torcedor que não foi soberba. Vimos os vídeos do Ituano e sabíamos que eles eram uma boa equipe", garantiu.

A postura ofensiva e ousada que funcionou nos quatro primeiros jogos do torneio estadual e encantou a torcida acabou sendo perigosa diante do Ituano, que aproveitou as falhas defensivas individuais e a superexposição do rival para golear o time de Sampaoli.

"Foi um jogo para se esquecer. Todas as chances que tiveram, eles marcaram. Temos que pedir desculpa para o torcedor, mas o que estamos fazendo não está errado. A gente tem uma postura ofensiva, sabíamos que poderia dar errado e hoje deu tudo certo para o Ituano", disse Victor Ferraz.

Apesar do revés que tirou os 100% de aproveitamento na competição, o Santos segue tranquilo na liderança do Grupo A, com 12 pontos, sete a mais do que o segundo colocado Red Bull Brasil.

O Santos terá poucos dias para se recompor da derrota, já que volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h15, para enfrentar o Altos, em Teresina, em sua estreia na Copa do Brasil.