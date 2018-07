Victor Ferraz lamenta tabela complicada, mas mantém confiança em título do Santos

Único dos quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro a vencer no fim de semana, o Santos ganhou novo ânimo com o 1 a 0 sobre o líder Palmeiras no último sábado. O resultado fez a equipe subir para a terceira colocação, ficar a seis pontos do rival paulista e até passar a pensar em título. Para isso, no entanto, os jogadores sabem que terão pela frente uma tabela bastante complicada.

"Pelos adversários que temos pela frente, sei, e o torcedor do Santos sabe, que a nossa tabela é difícil. Temos confrontos extremamente difíceis, principalmente fora de casa, com equipes que jogam muito bem. Mas o torcedor do Santos tem que dar esse crédito para a gente", declarou o lateral Victor Ferraz, nesta segunda-feira, ao SporTV.

No sábado, o Santos viaja para encarar a Ponte Preta em Campinas. No mesmo dia, o vice-líder Flamengo pega o Botafogo no Maracanã. Já no domingo, o Palmeiras recebe o desesperado Internacional em São Paulo. Em meio a esta intensa disputa, Victor Ferraz descartou fazer contas para uma possível conquista santista.

"Não dá para a gente pensar nisso porque o nosso jogo é extremamente difícil. Não adianta a gente fazer nenhum tipo de conta, torcer por um Inter contra o Palmeiras, ou para o Flamengo tropeçar, se a gente não fizer a nossa parte. A gente combinou de focar somente no nosso jogo, principalmente pelo local em que vai ser e pelo aproveitamento que a Ponte tem dentro de casa, que é muito bom", afirmou o lateral.