Victor Ferraz lamenta erros de defesa cometidos pelo Santos

Autor de um belo gol de falta que garantiu o empate do Santos por 3 a 3 com o Novorizontino, no sábado à noite, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o lateral Victor Ferraz lamentou os erros de defesa cometidos pela equipe. Para o jogador, muitos ajustes terão de feitos no setor defensivo para o time brigar por títulos este ano.

"Tem de melhorar muito ainda. Não podemos levar essa quantidade de gols. Isso é uma prova de que temos muito a ajustar ainda", disse.

Victor Ferraz reclamou principalmente do fato de o Santos não ter segurado a vantagem quando esteve em vantagem no placar. "Conseguimos ficar na frente duas vezes e por vacilo nosso tomamos os gols. Tem de ajustar muita coisa porque queremos chegar longe. Temos decisões, Campeonato Brasileiro pela frente. Precisamos melhorar bastante porque nosso objetivo é ganhar todos os campeonatos que vamos disputar", disse.

Com o empate com o Novorizontino, o Santos mantém a liderança do Grupo A do Campeonato Paulista com oito pontos. Na próxima rodada, no sábado, a equipe enfrenta o Palmeiras, fora de casa.