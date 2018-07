Victor Ferraz nega euforia no Santos após reação na tabela

As quatro vitórias nas últimas cinco rodadas levaram o Santos ao terceiro lugar na classificação do Campeonato Brasileiro, mas o elenco tenta negar a alegria pela fase positiva. O lateral-direito Victor Ferraz afirmou nesta terça-feira que os jogadores têm comentado entre si que é necessário evitar se acomodar para que o time não sofra um revés contra o Grêmio, nesta quarta, em Porto Alegre.

"Acho que toda a euforia criada em cima de nosso time é pelas atuações. Mas não podemos entrar nessa. Ganhamos o clássico jogando bem, mas falei para os jogadores que só valeu três pontos", afirmou o lateral. A equipe vem de vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense, em Cariacica, e de um 3 a 0 sobre o São Paulo, domingo, no Pacaembu, resultados que fazem a equipe entrar no G4 da competição.

A tentativa do Santos de não se animar excessivamente contrasta com a situação ruim do Grêmio. O time gaúcho, mandante do jogo desta quarta-feira, vem de duas derrotas. "É muito difícil enfrentar o Grêmio, de qualquer jeito, em qualquer situação. É um time de jogadores extremamente técnicos e renomados, que não sentem a pressão. Mas estamos preparados", afirmou o lateral.

O Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, publicado nesta terça-feira mostrou que o meia argentino Emiliano Vecchio está liberado para atuar pelo Santos. Porém, por opção da comissão técnica, o jogador não viaja para Porto Alegre.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir;

Laterais: Caju, Daniel Guedes, Victor Ferraz e Zeca;

Zagueiros: Gustavo Henrique e Luiz Felipe;

Volantes: Renato, Thiago Maia, Valencia, Fernando Medeiros e Yuri;

Meias: Elano, Jean Mota, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine e Vitor Bueno;

Atacantes: Gabriel, Copete, Joel e Rodrigão.