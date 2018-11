Victor Ferraz nega Santos favorito e prevê Palmeiras 'mais motivado' após queda

Em busca de uma vaga na Libertadores do ano que vem, o Santos visita o Palmeiras neste sábado, no Allianz Parque. O time alvinegro terá pela frente um rival ainda juntando os cacos da eliminação para o Boca Juniors nas semifinais da Libertadores, mas Victor Ferraz negou que isso possa ser um ponto a favor dos visitantes. Pelo contrário, previu um adversário extremamente motivado para dar a volta por cima.

"Acho que eles vão estar ainda mais motivados, porque é a única competição que têm. Não acho que vamos encontrar um Palmeiras desmotivado. Inclusive, conversamos sobre isso hoje. Vamos encontrar um time querendo dar a volta por cima, mostrar para o torcedor. Mas, independente isso, vamos fazer nossa parte e temos estratégia para tentar surpreender", declarou nesta quinta-feira.

Justamente por isso, Victor Ferraz negou qualquer favoritismo a favor do Santos, mesmo diante da ótima sequência da equipe, que perdeu somente uma das últimas 13 partidas no Brasileirão. "Em Santos x Palmeiras, não tem favorito, independente do momento. Acho que vai ser um jogo bem igual, muito equilibrado."

No treino desta quinta, o lateral Dodô e o atacante Gabriel saíram mais cedo depois de sofrerem pancadas, mas, de acordo com Victor Ferraz, não preocupam. O técnico Cuca realizou testes e escondeu a escalação. As principais dúvidas são sobre a possível volta de Lucas Veríssimo na defesa e a entrada de Derlis González no setor ofensivo.

"Vamos ver o que o Cuca vai definir, ele fez muitos testes durante o treino. Há dúvidas no ataque e na defesa. O Derlis foi bem contra o Fluminense, fizemos boas trocas de passes, mas não escolho parceiro. Estamos bem servidos pelo setor", limitou-se a dizer Victor Ferraz.

Em meio a estas dúvidas, o Santos deve encarar o Palmeiras com: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe (Lucas Veríssimo), Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Derlis González (Bruno Henrique), Gabriel e Rodrygo.