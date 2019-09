Victor Ferraz sofre lesão no joelho e vira dúvida para duelo contra o Flamengo

Capitão do Santos, o lateral-direito Victor Ferraz está suspenso da partida contra o Athletico-PR, neste domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, por conta do terceiro cartão amarelo recebido contra a Chapecoense. Mas, com uma lesão no joelho direito, pode ficar de fora também do confronto de líderes contra o Flamengo, na rodada seguinte, no dia 15, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro.

Como de costume, o técnico argentino Jorge Sampaoli fechou o treinamento desta quarta-feira à imprensa. Os jornalistas puderam acompanhar somente o aquecimento dos atletas, por cerca de dez minutos, e neste tempo o lateral-direito não foi visto em campo no CT Rei Pelé, em Santos.

De acordo com a assessoria de imprensa do clube, Victor Ferraz sofreu a lesão na atividade do dia anterior e fez exames de imagem nesta quarta-feira que detectaram um trauma articular. Por este motivo, ele está realizando trabalhos na fisioterapia e será reavaliado todos os dias, tentando se recuperar a tempo do confronto diante do Flamengo.

Victor Ferraz é um dos cinco desfalques do Santos contra o Athletico-PR. Além dele, o peruano Cueva, o venezuelano Soteldo, o paraguaio Derlis González e o lateral-esquerdo Jorge também são ausências. Estes quatro, mas o meia costa-riquenho Bryan Ruíz, estão servindo as suas respectivas seleções em amistosos pelo mundo.

O capitão do Santos é um dos jogadores com melhor desempenho nesta temporada de 2019. Victor Ferraz perdeu apenas cinco das 43 partidas que o time fez este ano.

O Santos segue a sua preparação para enfrentar o Athletico-PR até a manhã de sábado, quando faz o último treino antes do confronto. Atualmente, o time é o vice-líder do Brasileirão com 36 pontos, mesmo número do líder Flamengo, que leva vantagem pelo saldo de gols (20 a 12).