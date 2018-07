Victor Ferraz treina bem e pode reforçar o Santos em final

O técnico Dorival Júnior chegou a afirmar que dificilmente o lateral-direito Victor Ferraz teria condições de atuar pelo Santos ainda nessa temporada, mas o treinador pode ganhar um reforço em breve. O jogador treinou normalmente nesta segunda-feira e se aproxima da chance de voltar a atuar nas próximas rodadas.

Recuperado de uma lombalgia mecânica aguda, Victor Ferraz não tem ainda previsão de retorno aos gramados, mas aumenta sua expectativa de estar recuperado para a decisão da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, dias 25 de novembro e 2 de dezembro.

Nesta segunda-feira, Dorival Júnior comandou um treino em campo reduzido e depois separou dois times para uma atividade tática, mas com atletas misturados entre titulares e reservas.

Ausências certas na partida contra o Flamengo, quinta-feira, às 22h, são o meia Lucas Lima e o atacante Ricardo Oliveira, ambos com a seleção brasileira que disputa as Eliminatórias para a Copa do Mundo. O lateral-esquerdo Zeca e o atacante Gabriel estavam com a seleção olímpica que disputou dois amistosos com os Estados Unidos e eles são esperados nesta terça-feira.