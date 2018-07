Victor Ferraz treina e é confirmado no Santos contra o Cruzeiro pelo Brasileirão

O lateral-direito Victor Ferraz, do Santos, disse em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, em Santos, que vê a partida deste domingo, às 16 horas, contra o Cruzeiro, no estádio da Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, como uma final. O jogador considera fundamental vencer o duelo para melhorar a colocação do time santista na tabela de classificação e barrar um potencial rival na luta pelo título ou por vagas na próxima edição da Copa Libertadores.

"Este jogo tem que ser mais uma final dentro de casa. Jogaremos contra uma equipe que disputará título. É importante fazer os três pontos, não só para somar, mas também não deixar o Cruzeiro pontuar. Sabemos também que uma vitória contra o Cruzeiro e um bom resultado contra o Corinthians, na próxima rodada, pode nos aproximar da liderança", ressaltou o lateral-direito.

Victor Ferraz treinou normalmente nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, e está entre os titulares escolhidos pelo técnico Dorival Júnior para a partida. Ele havia sentido um incômodo no joelho direito na goleada por 4 a 0 sobre o Sporting Cristal, na terça passada, em Santos.

No entanto, o placar elástico obtido contra os peruanos não ilude o lateral-direito, que espera um desempenho melhor da equipe santista. Victor Ferraz também ressaltou o alto nível do Cruzeiro. "Temos que jogar melhor do que jogamos contra o Sporting Cristal. Para ganhar do Cruzeiro temos que estar em um grande dia. É uma equipe que merece todo o nosso respeito. Vendo vídeos sobre eles, percebemos o quanto são fortes em todos os setores do campo. Precisamos estar em uma boa tarde. Mas estamos confiantes e contamos com o apoio do nosso torcedor para chegar aos seis pontos na tabela", ressaltou.

O Santos deverá entrar com força máxima diante do time celeste. A exceção é o meia Lucas Lima, contundido. Para o lugar do camisa 10, Dorival Júnior deverá escalar o colombiano Vladimir Hernández.

O time deverá entrar em campo diante dos mineiros com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca; Renato, Thiago Maia e Vladimir Hernández; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.