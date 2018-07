Victor Ferraz vê treino intenso neste sábado como necessário para pegar Santa Fe

Pensando na partida contra o Independiente Santa Fe, válida pela quarta rodada da primeira fase da Copa Libertadores, o lateral-direito Victor Ferraz enfatizou a importância de se aproveitar o treinamento deste sábado, no CT Rei Pelé, em Santos. O jogador considerou positiva a sessão de treinos para aprimorar a estratégia que será usada contra os colombianos, nesta quinta-feira, às 21h45, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

"Fizemos um trabalho sobre o que encontraremos no jogo contra o Santa Fe. Realizamos muitas jogadas para matar contra-ataques e diminuir o índice de chute a gol deles. Procuramos não deixar a bola chegar no (goleiro) Vanderlei", destacou o lateral-direito em entrevista coletiva neste sábado.

O elenco do Santos, comandado pelo técnico Dorival Júnior, realizou uma atividade técnica e tática com sobrecarga ofensiva, que, além de condicionar o ataque, visou fortalecer o sistema defensivo - que não sofreu gols nas últimas três partidas.

O zagueiro David Braz comemora a boa fase da defesa, mas também sonha em marcar um gol contra a equipe colombiana. O defensor está prestes a alcançar uma marca importante no clube. Ele já atuou 149 vezes com a camisa do Santos e marcou 12 gols.

"Não podemos deixar a peteca cair por estarmos em um bom momento. Já são três jogos sem levar gols. Sabemos o quanto é difícil isso acontecer, ainda mais em competições difíceis. Também tenho trabalhado a parte ofensiva através de bola parada. Se tiver oportunidade, e Deus me abençoar, espero fazer mais um gol que possa ajudar nosso grupo a sair com a vitória", avaliou o zagueiro.

O Santos é o líder do Grupo 2 da Libertadores com cinco pontos. O Independiente Santa Fe tem quatro, junto com o The Strongest, da Bolívia, e o Sporting Cristal, do Peru, é o lanterna da chave, com apenas dois pontos.

MENINO DA VILA

O meio-campista Matheus Oliveira foi submetido a uma cirurgia na mão esquerda, neste sábado, no hospital Vitória, em Santos. O jogador sofreu uma fratura no osso escafoide, ocorrida na última quinta-feira, em jogo pela Copa do Brasil Sub-20. O atleta retornará aos treinamentos físicos já no início desta semana.