Victor Ferraz vê vitória como demonstração de força do elenco santista

Titular absoluto do Santos, Victor Ferraz viveu situação rara nesta quinta-feira. O lateral-direito foi poupado pelo técnico Jorge Sampaoli e só entrou em campo no intervalo da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, o triunfo obtido em mais um duelo em que o treinador modificou a escalação confirmou a força do elenco.

"O Sampaoli tem feito rodízio e hoje foi minha vez e isso é importante. Isso mostra que o Santos tem um time e está ai para brigar", disse o lateral ao Premiere, que deu mais força ao ataque do Santos pelo lado direito na etapa final, após a sua função ser exercida pelo zagueiro Lucas Veríssimo no primeiro tempo.

O duelo com o Fluminense foi o 23º de Victor Ferraz pelo Santos em 2019, mas o primeiro em que ele começou entre os reservas. Além de ter poupado o lateral, Sampaoli realizou outras mudanças na formação, com Jorge retornando à lateral esquerda, em função que foi de Felipe Jonatan no duelo de domingo com o Grêmio. E Carlos Sánchez e Rodrygo voltaram ao time titular.

Para Victor Ferraz, a decisão de Sampaoli de modificar o time foi importante para os jogadores do Santos terem mais fôlego diante de um adversário que valoriza a posse de bola.

"A gente sabia que era um jogo difícil, o Fernando Diniz é um grande treinador, é difícil jogar contra ele. Sabíamos que sofreríamos com cansaço e cãibras porque é muito difícil marcar", afirmou.

Com seis pontos, o Santos é um dos três times com 100% de aproveitamento no Brasileirão, ao lado de São Paulo e Atlético-MG. O próximo compromisso da equipe vai ser no domingo, quando vai visitar o CSA, no Rei Pelé, pela terceira rodada.