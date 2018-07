Victor garante que empate não interessa ao Grêmio

Um simples empate neste domingo, contra o Botafogo, garante o Grêmio na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Mas para o goleiro Victor, o time gaúcho não pode mudar sua maneira de atuar e, assim, tem a obrigação de jogar para vencer no Olímpico.

"Vamos jogar para ganhar. O empate nos favorece, mas não podemos abdicar de atacar o Botafogo e buscar a vitória. Temos que continuar jogando como a gente vem jogando", afirmou o goleiro da seleção brasileira neste sábado.

Pensamento similar tem o volante Fábio Rochemback. Para ele, o Grêmio precisa aproveitar o bom momento e jogar pela vitória. "A gente vive um bom momento, e com o apoio da nossa torcida, nós não temos que jogar por um empate, temos que jogar para vencer", salientou Rochemback.

Se ao menos empatar com o Botafogo no domingo e o Goiás não for campeão da Copa Sul-Americana, o Grêmio garantirá vaga na próxima edição da Copa Libertadores.