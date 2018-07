Víctor Genes é o novo técnico da seleção paraguaia

ASSUNÇÃO - Víctor Genes foi apresentado neste sábado como novo técnico da seleção paraguaia de futebol. A equipe tem chances apenas matemáticas de se classificar para a Copa do Mundo de 2014, uma vez que ocupa a última posição das Eliminatórias Sul-Americanas , com apenas oito pontos, faltando quatro rodadas para o fim da competição. Ele substitui o uruguaio Gerardo Pelusso.

O novo treinador foi jogador de futebol e esteve em três jogos da seleção em 1991. Atuou no Luqueño e no Cerro Porteño e agora se arrisca como técnico. Genes, de 52 anos, comandou a seleção sub-20 do Paraguai no Mundial da categoria, este mês, na Turquia, quando a equipe acabou eliminada nas oitavas de final. Ele já havia comandado o Paraguai em 2001, num torneio amistoso.

"Esta à frente da seleção do meu país é o máximo, é um grande orgulho e espero fazer um grande trabalho. É o sonho de todo treinador e estou muito contente e agradecido pela confiança dos dirigentes", disse Genes, em sua apresentação.

Seu primeiro desafio será contra a Alemanha, no dia 14 de agosto, em Kaiserslautern. Pelas Eliminatórias, o primeiro jogo de Genes no comando do Paraguai será contra a Bolívia, em setembro. A equipe ainda enfrenta Argentina, Venezuela e Colômbia. Só o terceiro jogo não será em casa.