Victor Hugo festeja estrutura do Santos em apresentação

Recém-contratado pelo Santos, o meia Victor Hugo foi apresentado oficialmente pelo gerente de futebol do clube, Paulo Jamelli, na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé. Em seu primeiro contato com os jornalistas, o atleta festejou o fato de ter recebido a oportunidade de trabalhar em um dos clubes mais bem estruturados do futebol brasileiro.

"A estrutura do Santos é muito boa. Dá condições para a gente trabalhar bem. Fui muito bem recebido aqui. Vou trabalhar forte na pré-temporada para a oportunidade aparecer", ressaltou o jovem reforço, de 19 anos, que já defendeu o Santa Cruz-PE e foi contratado por empréstimo de um ano junto ao Pinheiros, de Santa Catarina.

Durante a apresentação oficial, Victor Hugo falou sobre as suas características como jogador, explicando que tem preferência por atuar como um autêntico meia ofensivo. "Gosto de chegar dentro da área e auxiliar os atacantes. Gosto de preparar as jogadas, mas também finalizar de fora da área", enfatizou.

Trazido para defender o Santos até dezembro de 2011, o jogador poderá ampliar o seu vínculo com o clube por mais cinco anos, caso corresponda com o seu futebol, conforme explicou Jamelli nesta terça. "Ele veio em contrato de empréstimo até dezembro do ano que vem, com opção de compra já estipulada com um contrato de mais cinco anos. Ele vem com 50% dos diretos (vinculados) aqui com o Santos e a gente tem a possibilidade de lá na frente comprar mais 10%", disse o gerente de futebol.