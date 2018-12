Victor lembra o trabalho de Thiago Larghi para Atlético-MG chegar na Libertadores

Após a classificação suada do Atlético-MG para a fase preliminar da Copa Libertadores de 2019, com a vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, neste sábado, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o goleiro Victor elogiou o técnico Levir Culpi, mas lembrou do ex-comandante Thiago Larghi.

"O Levir é um treinador que eleva o astral da equipe, que deixa o ambiente leve. Em termos táticos e técnicos ele não fez muita coisa porque a gente tinha um padrão de jogo, que era resultado do trabalho do Thiago Larghi. Mas o Levir resgatou a autoestima de vários jogadores, como o Cazares que vinha sofrendo críticas. Isso foi fundamental para a classificação", afirmou o goleiro.

A vitória confirmou o Atlético-MG na sexta posição com 59 pontos, dois na frente do Atlético-PR, que venceu o Flamengo por 2 a 1, de virada, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O clima após o jogo era de final de campeonato. Os jogadores se abraçaram muito em campo e os torcedores - mais de 22 mil - não deixaram as arquibancadas antes de aplaudir e gritar os nomes de seus ídolos.

Um deles era o técnico Levir Culpi, em sua terceira passagem pelo clube. Ele estampava um largo sorriso no rosto. "É muito legal a gente terminar uma competição e com o objetivo atingido. É claro que o Atlético-MG sempre deve pensar em títulos, mas pelas circunstâncias, a vaga na Libertadores nos caiu bem e foi muito justa. Isso nos dá ânimo para pensar grande em 2019", comentou.

Na opinião do zagueiro Iago Maidana, a situação era mesmo de aperto. "A gente estava pressionado por este objetivo, mas nós conseguimos. Agora é pensar para a frente", apontou. O atacante Ricardo Oliveira acha que chegar à 10.ª participação na Libertadores era mesmo o objetivo a ser alcançado. "É uma competição que a torcida gosta e nós também, porque é uma grande competição. Agora é descansar nas férias e planejar bem a temporada de 2019".