Victor lembra Tijuana e pede que Atlético-MG 'não se acomode' contra o Danubio

Depois de empatar por 2 a 2 com o Danubio no confronto de ida da fase preliminar da Libertadores, o Atlético-MG pode até empatar por 0 a 0 ou 1 a 1 nesta terça-feira, no Independência lotado, que avançará ao próximo estágio. O resultado na primeira partida, o apoio da torcida e a maior qualidade técnica fazem do time brasileiro amplo favorito para o confronto, mas Victor alertou para o excesso de confiança.

"Estamos confiantes, preparados, mas sabendo que não podemos nos acomodar em cima do resultado conquistado porque a equipe do Danubio é muito bem treinada, tem jogadores interessantes e que demonstraram bom entrosamento e boas jogadas ofensivas. Temos que respeitar ao máximo e fazer o nosso melhor porque só assim vamos conseguir confirmar essa vaga", declarou nesta segunda-feira.

Victor lembrou que na Libertadores de 2013, a equipe viveu situação semelhante diante do Tijuana. Nas quartas de final daquele ano, o Atlético-MG arrancou um empate por 2 a 2 na ida, no México, e entrou com todo o favoritismo na volta. Mas foi surpreendido pela postura do adversário, saiu atrás, precisou buscar a igualdade por 1 a 1 e poderia ser eliminado, se não fosse o goleiro defender um pênalti no último minuto.

"É difícil dissociar minha trajetória como atleta do clube daquela defesa. Foi um marco na minha carreira, todo mundo comenta, mas temos que focar no que é preciso fazer amanhã. Claro que dá uma força lembrar um lance como esse, mas é procurar escrever uma nova história. Temos novos objetivo e eles passam muito por esse jogo de amanhã", comentou.

O técnico Levir Culpi fechou a preparação com um treino nesta segunda, na Cidade do Galo. Ele não revelou a escalação, mas deve repetir o time que atuou na ida, com: Victor; Patric, Réver, Leonardo Silva e Fábio Santos; Adilson, Elias, Yimmi Chará, Cazares e Luan; Ricardo Oliveira.