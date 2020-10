Victor Luis cobra elenco do Botafogo: 'Precisam saber o peso da camisa'

Victor Luis completou 100 jogos com a camisa do Botafogo nesta terça-feira, mas o dia não foi feliz para o jogador. O clube carioca perdeu para o Cuiabá por 1 a 0, no Engenhão, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O lateral lamentou o revés e fez dura cobrança ao elenco.

"Não conseguimos concluir em gol. Me refiro ao time inteiro e não apenas ao sistema ofensivo. Temos que ter mais atenção, abrir o olho. Esperamos acontecer para acordar dentro da partida. Não pode ser assim", disse o lateral.

Victor Luis ainda citou o peso da camisa do Botafogo, já vestida por ícones do futebol como Garrincha e Nilton Santos, para pedir mais atenção ao time no duelo de volta, marcado para a próxima terça-feira, às 19h, na Arena Pantanal.

"Precisamos ter mais cabeça. Cada um tem que chamar a responsabilidade e saber o peso da camisa que está vestindo. Temos que entrar ligados desde o começo. É inadmissível esperar pegar no tranco", completou.

Para conseguir avançar às quartas de final da Copa do Brasil, o Botafogo terá agora que vencer o Cuiabá por dois gols de diferença. Se vencer com uma vantagem de apenas um gol, fará com que a decisão seja definida nos pênaltis.

Entre os dois jogos, o Botafogo terá pela frente o Ceará no sábado às 17h, no Engenhão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca tem 19 pontos, apenas um na frente do Vasco, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.