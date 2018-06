Victor Luís comemora mudança de jogo do Palmeiras para a arena

O lateral-esquerdo do Palmeiras, Victor Luís, comemorou nesta quarta-feira a transferência de data e local do jogo do time pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a partida de volta contra o Novorizontino mudou na próxima semana para quarta-feira no Allianz Parque, em vez de ser terça-feira no Pacaembu.

A nova data possibilitou ao time mandar a partida na arena, que não poderia ser utilizada na terça por estar reservada para um evento corporativo. "Notícia boa demais, só felicidade agora. Com certeza iríamos entrar para fazer nosso trabalho no Pacaembu, mas me deixa feliz essa notícia. A atmosfera no Allianz Parque é diferente, nos sentimos bem, e esperamos sair felizes de lá", comentou em entrevista coletiva.

A partida de ida está marcada para sábado, em Novo Horizonte. O Palmeiras poupou titulares na rodada do fim de semana, contra o Ituano, e não tem desfalques por suspensão. Uma possível novidade para as partidas seguintes é a presença de Diogo Barbosa, lateral que veio do Cruzeiro para ser titular na temporada, mas se machucou e ainda não conseguiu estrear.

Diogo já voltou a treinar normalmente e o atual titular, Victor Luís, disse estar preparado para disputar posição. "É até repetitivo falar que é uma disputa saudável. Quem tem a ganhar com isso é o clube. Quando um sair o outro vai manter o mesmo nível. Estávamos torcendo pela recuperação, ele está de volta e apto a jogar", comentou.