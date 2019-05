Victor Luís e Hyoran podem completar um ano sem perder nesta quinta-feira

O jogo com o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil, tem um significado especial para o lateral-esquerdo Victor Luís e o meia Hyoran. Os dois jogadores do Palmeiras podem completar um ano sem perder caso o time não saia derrotado de campo no Allianz Parque, em confronto válido pela partida de volta das oitavas de final do torneio.

Os dois perderam um jogo pela última vez quando estiveram em campo em 30 de maio do ano passado. O Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, Victor Luís entrou em campo mais 37 vezes, com 27 vitórias e dez empates, e Hyoran participou de 36 partidas, com 28 vitórias e oito empates.

A dupla deve ser titular na partida desta quinta-feira. O técnico Luiz Felipe Scolari deve mexer na formação para dar descanso a quem atuou no último fim de semana, contra o Botafogo, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro, e mandar a campo um time parecido ao usado na partida de ida contra o Sampaio Corrêa. No Maranhão, o Palmeiras venceu por 1 a 0.

Naquela partida, aliás, os dois estiveram em campo. Victor Luís e Hyoran tentam levar o Palmeiras às quartas de final da Copa do Brasil. Se avançar, o time só saberá quem é o adversário depois de sorteio a ser realizado pela CBF.