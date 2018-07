Victor Luís elogia entrada de garotos no time do Palmeiras

Pela segunda partida consecutiva o Palmeiras terá a estreia de alguma revelação das categorias de base no time profissional. Contra o Flamengo, nesta quarta-feira, o lateral João Pedro, de 17 anos, ganha a chance que o zagueiro Nathan, de 19, também teve contra o Fluminense. Para o lateral-esquerdo Victor Luís, essas oportunidades são fundamentais para os novatos ganharem confiança.

"São nos momento difíceis é que aparecem os grandes jogadores. Nós jogadores não escolhemos o momento em que vamos entrar no time titular. Eles têm condições de atuar", disse. O jogador de 21 anos também é das categorias de base do Palmeiras e estreou pelo time no ano passado, em jogo contra o Paulista, pelo Estadual.

Victor Luís admitiu que para um jovem é difícil estrear em uma partida do Brasileirão com a responsabilidade de ajudar o clube a fugir do rebaixamento e recomendou aos novatos que controlem o nervosismo. "É uma chance boa para atuar, mas sempre a estreia tem muita ansiedade, porque todos os jovens querem entrar no time e serem lembrados como alguém marcante", afirmou.

As revelações da categoria de base do Palmeiras, aliás, são a maioria na escalação dos titulares para a partida contra o Flamengo, no Pacaembu. Fora o trio defensivo formado por João Pedro, Nathan e Victor Luís, a equipe ainda terá o goleiro Deola e o volante Renato. De todos, o mais jovem é João Pedro, que ganhou a posição de Weldinho por opção do técnico Dorival Junior.