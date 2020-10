Victor Luís faz alerta após derrota do Botafogo: 'Faltou concluir melhor'

Na avaliação do lateral-esquerdo Victor Luís, a derrota do Botafogo para o Grêmio, por 3 a 1, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve um motivo principal: os erros nas conclusões.

"Faltou concluir melhor. Trabalhamos a bola bem, mas sem nada de conclusão", afirmou o capitão do time, que participou do gol de empate. Ele cobrou a falta em direção à área, onde Matheus Babi completou para as redes.

A saída, segundo o capitão, é continuar trabalhando e observando os erros. "Temos que rever estes pontos negativos para evitar novas derrotas. É seguir trabalhando, bem focado", recomendou.

O atacante Matheus Babi voltou a balançar as redes, porém, ficou triste com a derrota botafoguense. "Não adianta eu fazer o gol, mas o time perder. É preciso vencer. A gente não conseguiu sair da marcação deles no segundo tempo. No primeiro acho que iniciamos bem, caímos um pouco, mas depois buscamos o empate", resumiu.

Matheus Babi anotou seu quarto gol pelo Botafogo, se igualando na artilharia com Caio Alexandre. Após uma sequência invicta de cinco jogos, o Botafogo perdeu. Foi a primeira derrota do time sob o comando de Bruno Lazaroni que vinha, inclusive, de duas vitórias seguidas em cima do Palmeiras, por 2 a 1, em casa, e sobre o Sport, por 2 a 1, fora. Com 18 pontos, o time carioca segue preocupado com a ameaça do rebaixamento.